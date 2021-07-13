В Ярославской области теща расплатилась с долгами зятя машиной

Машину арестовали и выставили на торги. Фото: УФССП России по Ярославской области.

Житель Мышкина Ярославской области взял несколько кредитов в банках, но не смог их выплатить. Так у мужчины накопился долг в размере 2 400 000 рублей, который стал грузом не только для него, но и для тещи.

- Поручителем по кредиту выступила теща должника, залогом стал ее автомобиль. Взыскивать денежные средства кредитные организации решили в судебном порядке. Суд требования заявителей удовлетворил - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Из-за больших задолженностей родственника женщина лишилась своего авто. Машину арестовали и выставили на торги. Денежные средства, полученные с продажи автомобиля, пойдут в счет оплаты долгов заемщика. С оставшейся частью - мужчине придется рассчитаться самостоятельно.