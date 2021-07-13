В Рыбинске испекут стокилограммовый пирог из черники

Длина мучного гиганта составит 950 сантиметров, а вес почти 100 килограмм. Фото: Администрация Рыбинска

К юбилею Рыбинска городские пекари испекут пирог-великан из пряничного теста с начинкой из черничного конфитюра. Длина мучного гиганта составит 950 сантиметров, а вес почти 100 килограмм.

- Украшением для пирога-гиганта станут выпеченные из теста городские достопримечательности: монумент «Волга», собор, Волжский мост, логотип 950-летия Рыбинска, - рассказала начальник отдела потребительского рынка товаров и услуг, Элина Абрамович.

Попробовать юбилейный пирог жители города смогут на площадке гастрономического фестиваля празднования Дня города. За выпечку установят символическую плату, а вырученные средства отправят на благотворительность.

Но, возможно, что на ряд праздничных мероприятий смогут попасть те жители, которые сделали прививку от коронавируса. В данный момент на уровне Правительства Ярославской области совместно с Роспотребнадзором прорабатывается этот вопрос.