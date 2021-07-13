Кондуктора «Яргорэлектротранса» пожаловались на принудительную вакцинацию

Сотрудники АО "Яргорэлектротранса" обратились за помощью к депутату. Фото: со страницы ВКонтакте депутата Валерия Байло

Сотрудники АО "Яргорэлектротранса" обратились за помощью к депутату Ярославской областной Думы Валерию Байло из-за давления со стороны начальства, касательно вакцинации против СOVID-19. Для работников отказ от прививки - чреват увольнением.

- Кроме того, люди рассказывают о том, что сама процедура вакцинации не организована должным образом. Бывают ситуации, когда кондукторы собираются возле управления и часами ждут, пока их отвезут в медпункт, а затем выясняется, что вакцина закончилась и ожидание было напрасным, - сообщает Валерий Байло.

Также депутат сообщил, что права трудового коллектива будут защищены. На данный момент проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам, связанных с порядком проведения вакцинации и прорабатывается план мероприятий, который обеспечит защиту сотрудникам.