Интернет-жених обокрал жительницу Рыбинского района на 27 тысяч рублей

Жених» забрал деньги и ювелирные украшения Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Денег и ювелирных украшений чуть было не лишилась жительница поселка Копаево, которая поверила своему интернет-знакомому и пригласила его к себе на родину. Мужчина приехал из Санкт-Петербурга, несколько дней прожил в гостях, а потом, пока хозяйка квартиры была на работе, обчистил ее квартиру. «Жених» забрал деньги и ювелирные украшения – ущерб составил 27 тысяч рублей.

- Подозреваемый задержан в поезде при попытке скрыться из города. Мужчина 1976 года рождения нигде не работает. Он уже дал признательные показания, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».