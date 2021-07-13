Фиктивная прививка: какой срок грозит ярославцам за покупку и продажу сертификатов о вакцинации

Набирает обороты прививочная кампания, а вместе с ней развивается и «черный рынок» по продаже сертификатов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области, как и по всей стране, идет вакцинация от коронавируса. Люди делают прививки по разным причинам: кто-то желает таким образом уберечь себя от болезни, других настойчиво попросили это сделать работодатели, третьим нужен сертификат для поездки. Набирает обороты прививочная кампания, а вместе с ней развивается и «черный рынок» по продаже сертификатов.

Пока что в нашем регионе на покупке и продаже документов о вакцинации никто не попался. Однако прокуратура Кировского района Ярославля уже выявила несколько сайтов, на которых за определенную плату предлагают получить в том числе и сертификаты о прививках без прохождения вакцинации.

- В суд направлено пять административных заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению. Заявления находятся в стадии рассмотрения, - уточнили в ведомстве.

И за покупку, и за продажу фиктивных справок предусмотрена уголовная ответственность. Продавец может быть признан виновным по статье 327 Уголовного кодекса, где говорится о подделке официального документа и его сбыте, и получить срок до 3 лет.

За покупку сертификата по статье 324 УК РФ грозят штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы или арест до трех месяцев.

Сотрудники регионального УМВД обращаются ко всем ярославцам с просьбой: если вам стало известно что-то о подобных фактах, сообщите по телефону 02.