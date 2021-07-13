«Потратил свой сарказм вхолостую»: мэр Ярославля ответил писателю Сергею Минаеву на критику

Мэр Ярославля ответил писателю Сергею Минаеву на критику Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков в Telegram ответил на критику писателя и блогера Сергея Минаева, который на своем Youtube-канале высмеял приказ градоначальника восстановить зеленый цвет травы на Стрелке. Напомним, газон на одной из главных туристических площадок Ярославля пожух во время аномальной жары и из-за недостаточного полива.

- К сожалению, весь сарказм Сергея пролетел мимо. Потому что высмеивал он то, чего не было. Если Дон Кихот воевал с ветряными мельницами, то Сергей в данном случае - просто с ветром, - написал в Telegram Владимир Волков и посетовал на то, что оппонент, как и многие другие, стал жертвой кликбейка.

По словам мэра, журналисты просто исказили смысл его слов.

- Во-первых, я не требовал, что на видеозаписи совещания, которая есть в открытом доступе, прекрасно видно. А во-вторых, никто и не настаивал на воскрешении выгоревшей травы (хотя кое-где это можно сделать, но не при нашем бюджете). Обсуждение касалось лишь того, чтобы не допускать подобного в будущем. Разобраться с системой полива и правильно подобрать траву для газонов. К сожалению, Сергей Минаев не потрудился разобраться в ситуации, в результате чего потратил весь свой сарказм вхолостую, - написал Владимир Волков.