В Ярославле пропал 72-летний пенсионер

Владимир вышел на прогулку и до сих пор не вернулся.Фото: поисковый отряд ЯрСпас

В Ярославле ищут 72-летнего Владимира Куркова. Вчера, 11 июля, мужчина вышел на прогулку во Фрунзенском районе и до сих пор не вернулся.

- Рост Владимира 170 сантиметров, среднее телосложение, волосы седые, глаза серые. Носит бороду и усы, - рассказали о приметах пропавшего в поисковом отряде ЯрСпас.

Особые приметы пенсионера - это родинка у носа на правой стороне лица и медленная семенящая походка. Перед прогулкой Владимир был одет в черную рубашку, серую футболку, черные трико и черные галоши.

Если вы что-то знаете о местонахождение Владимира Куркова, то сообщите в полицию по номерам: 02, 102 или по сотовому телефону - 112. Также передать информацию можно по горячей линии ЯрСпас: 89109640838.