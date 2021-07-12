Копить при помощи страхования в Сбере теперь можно от 1,4 тыс. рублей в месяц

В мобильном приложении СберБанк Онлайн доступна обновлённая программа накопительного страхования жизни (НСЖ) «Думаю о будущем» от «Сбербанк страхование жизни», по которой клиент может формировать накопления со взносами от 1,4 тыс. рублей в месяц с самостоятельным выбором страховых рисков.

В октябре 2020 года программа «Думаю о будущем» была выведена в СберБанк Онлайн в базовых параметрах. Теперь это полноценный онлайн-конструктор, который клиент может «собрать под себя»: застраховаться на случай потери трудоспособности, несчастного случая и/или ухудшения здоровья (диагностирование особо опасных заболеваний и хирургических вмешательств).

По обновлённой программе снижены не только минимальные взносы (1,4 рублей в месяц, 4,1 тыс. в квартал и 16,1 тыс. в год), но и страховая сумма для тех, кто пока не планирует формировать крупные сбережения: программа позволяет накопить от 50 тыс. рублей. Помимо этого, откладывать деньги на НСЖ теперь можно в валюте.

Мы снизили порог входа в НСЖ с 2000 до 1400 рублей, чтобы сделать процесс формирования сбережений ещё более комфортным. Накопить деньги с надёжной страховой защитой теперь можно на реализацию даже небольших материальных планов, например покупку электронной и бытовой техники или шоппинг. Для тех, кто готов формировать бо увеличили страховую сумму до 8 млн рублей. До конца года мы дадим возможность не только оформить программу и подключить по ней автоплатёж онлайн, но и подать заявление на урегулирование убытков и выплаты по дожитию, - пояснила Исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова.

Оформить НСЖ по программе «Думаю о будущем» можно в разделе «Инвестиции и накопления» на главной странице мобильного приложения. Срок накоплений — от 3 до 20 лет. Деньги можно вносить единовременно или в рассрочку — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.

НСЖ имеет дополнительные льготы и преимущества: страхование жизни и здоровья клиента, специальный юридический статус, обеспечивающий неприкосновенность капитала при имущественных спорах, а также налоговые преференции.

«Сбербанк страхование жизни» занимается накопительным страхованием жизни с 2012 года. Выплаты компании по завершившимся договорам НСЖ в 2021 году превысили 5 млрд рублей.