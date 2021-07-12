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Общество12 июля 2021 14:05

«Мальчики госпитализированы»: в Ярославской области перевернулась легковушка

Четыре человека пострадали
Влада Красоткина
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В машине оба ребенка были пристегнуты.

В машине оба ребенка были пристегнуты.

Фото: УМВД по Ярославской области

Вечером 11 июля по дороге в Рыбинск произошла авария, в которой пострадала целая семья: 37-летний мужчина, 34-летняя женщина и двое детей. Одному мальчику 7 лет, а второму всего год.

- По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота», съехал в кювет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В машине оба ребенка были пристегнуты, летального исхода помогли избежать ремни безопасности. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС.