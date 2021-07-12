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Общество12 июля 2021 11:07

Ярославское МЧС опубликовало предупреждение о сильной жаре

И сложной ситуации с пожарами
Полина Вачнадзе
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Из-за жары велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций

Из-за жары велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области вновь аномальная жара, о которой предупреждает региональное управление МЧС. С 12 по 16 июля в области будет очень жарко: днем ожидается температура от +30 до +33 градусов.

Из-за этого велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны отключения электричества из-за перегрева трансформаторных подстанций, увеличение числа пожаров, гибель растений и несчастные случаи при купании.

До 13 июля в Ярославской области действует предупреждение о высокой вероятности пожаров. В Даниловском и Любимском районах объявлен пятый класс пожароопасности.