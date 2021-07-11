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Общество11 июля 2021 17:01

Мэр Ярославля не хотел хвастаться уловом, но все же похвастался

Владимир Волков поздравил ярославцев с Днем Рыбака и показал, что поймал в праздник
Полина Вачнадзе
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Владимир Волков показал свой улов. ФОТО: телеграм-канал Владимира Волкова

Владимир Волков показал свой улов. ФОТО: телеграм-канал Владимира Волкова

Владимир Волков продолжает вести свой телеграмм-канал, на который, кстати, подписался уже 881 человек.

В воскресенье утром мэр Ярославля опубликовал фото, на котором он стоит с дочкой в одной руке и крупной рыбкой в другой. И поздравил всех, кому интересен такой досуг, с праздником.

- Поздравляю всех тех, кто видит друг друга издалека, с Днем рыбака! Конечно, у меня есть и более крупные уловы, но не хочу хвастаться. Вернее (обещал же быть честным), хочу, но не буду, - написал градоначальник.