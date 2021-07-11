Ярославского предпринимателя оштрафовали за продажу носков с изображением конопли

За продажу вещей с изображением запрещенных веществ грозит штраф Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле полицейские выявили несколько фактов пропаганды наркотиков в магазинах. Один из них находится в Заволжском районе. На полках лежали товары, на которых была изображена конопля. Причем, торговали носками и бельем с запрещенными рисунками и надписями рядом с образовательными учреждениями.

- Ассортимент магазина ориентирован на молодежь. Данное изображение и надпись, размещенные на продаваемом товаре, провоцируют интерес к наркотикам, формируют мнение о том, что они безопасны. Сотрудниками полиции было возбуждено административное расследование по статье "Пропаганда наркотических средств", - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Похожее правонарушение было совершено в Кировском районе. Предпринимателя, который волей или неволей рекламировал запрещенное средство, оштрафовали на 40 тысяч рублей, а носки конфисковали.

Как уточнили в полиции, ответственность за совершение данного правонарушения наступает с 16-летнего возраста.