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Общество10 июля 2021 19:14

Ярославские полицейские назвали причину обысков в "ОблФармации"

Обыски прошли в пятницу
Влада Красоткина
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Причиной обысков стал вопрос о правомерности расходов предприятия. Фото: официальный сайт "ОблФармации"

Причиной обысков стал вопрос о правомерности расходов предприятия. Фото: официальный сайт "ОблФармации"

9 июля на предприятии "Областная формация" прошла проверка. Причиной обысков стал вопрос о правомерности расходов предприятия.

- Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области проводится проверка в отношении руководства Государственного предприятия Ярославской области, занимающегося фармацией, о правомерности расходования бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. "Областная фармация" занимается поставками льготных лекарств для 200 тысяч жителей региона.