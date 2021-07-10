Ярославские полицейские назвали причину обысков в "ОблФармации"

Причиной обысков стал вопрос о правомерности расходов предприятия. Фото: официальный сайт "ОблФармации"

9 июля на предприятии "Областная формация" прошла проверка. Причиной обысков стал вопрос о правомерности расходов предприятия.

- Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области проводится проверка в отношении руководства Государственного предприятия Ярославской области, занимающегося фармацией, о правомерности расходования бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. "Областная фармация" занимается поставками льготных лекарств для 200 тысяч жителей региона.