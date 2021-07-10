"Вакцины нет": в одном из пунктов вакцинации Ярославля перестали прививать от COVID-19

Последняя поставка вакцины была 6 июля. Фото: Иван МАКЕЕВ

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Ярославской области, вакцина против коронавируса все больше пользуется спросом. Многие ярославцы хотят сделать укол, но перед этим сталкиваются с некоторыми сложностями. И дело далеко не в очередях в пункты вакцинации.

- "На сегодняшний день вакцины в области нет" - так мне объяснили отказ в вакцинации! Когда будет - неизвестно! - возмущенно написала ярославна в группе "Свободный Ярославль".

"КП-Ярославль" обратилась в департамент здравоохранения Ярославской области. В ведомстве рассказали, что запасы вакцины в регионе регулярно пополняются.

- Поставка вакцины осуществляется Минздравом России согласно выделенной региону квоте. По состоянию на утро 9 июля в регион поступило порядка 211 тысяч доз вакцины. Последняя поставка вакцины - 6 июля в 11,1 тысяч доз. Запасы вакцины регулярно пополняются. Очередная партия поступит в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.