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Общество10 июля 2021 17:46

Экстренное предупреждение МЧС: по Ярославской области прольются дожди

Осадки выпадут в ближайшие три часа
Влада Красоткина
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Риск возникновения чрезвычайных ситуаций возрастет. Фото: МЧС Ярославль

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций возрастет. Фото: МЧС Ярославль

На Ярославскую область надвигается непогода. 10 июля около 19:00 по региону прольются дожди.

- В ближайшие три часа в Ярославской области местами ожидается гроза. В отдельных районах будут ливни и град, а также северный ветр с порывами до 12-17 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций возрастет. Могут произойти подтопления пониженных участков местности из-за сильного дождя, пробки на дорогах, рост ДТП, обрывы линий связи, нарушения в системе ЖКХ, обрушение ветхих крыш.