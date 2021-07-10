Экстренное предупреждение МЧС: по Ярославской области прольются дожди

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций возрастет. Фото: МЧС Ярославль

На Ярославскую область надвигается непогода. 10 июля около 19:00 по региону прольются дожди.

- В ближайшие три часа в Ярославской области местами ожидается гроза. В отдельных районах будут ливни и град, а также северный ветр с порывами до 12-17 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций возрастет. Могут произойти подтопления пониженных участков местности из-за сильного дождя, пробки на дорогах, рост ДТП, обрывы линий связи, нарушения в системе ЖКХ, обрушение ветхих крыш.