Скончался бывший депутат Ярославской областной Думы Евгений Ершов

Евгений Георгиевич был депутатом областной думы с 2000 по 2018 год. Фото: со страницы ВКонтакте Дениса Добрякова

На 72-ом году жизни скончался экс-депутат Ярославской областной думы Евгений Ершов. Слова соболезнования выразил глава города Рыбинска Денис Добряков.

- Настоящий рыбинец, много лет Евгений Георгиевич отстаивал интересы города в Ярославской областной Думе. Активный и неравнодушный, он был членом Общественной палаты Рыбинска, не забывал и про Рыбинский район, жителем которого был до последних дней. Человек, после которого остались большие дела. Искренние соболезнования родным и близким. , - скорбит глава Рыбинска.

Евгений Георгиевич был депутатом областной думы с 2000 по 2018 год.