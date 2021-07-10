Разбили окна молотком : в Ленинском районе Ярославля неизвестные напали на таксиста

Молодой человек никакого отношения к разборке ярославцев не имел. Фото:группа ВКонтакте "Ярославль Live"

9 июля в 4:00 утра напротив Ленинского рынка в Ярославле завязалась драка между четырьмя местными жителями. Мужчины кричали угрозы и бегали друг за другом с молотками. Совершенно случайно в гущу событий был втянут молодой таксист, который стоял на перерыве у обочины дороги.

Участники драки резко переключили внимание на водителя, подбежали к его машине и разбили два окна авто. До этого момента молодой человек никакого отношения к разборке ярославцев не имел.

- По драке было принято заявление. На данный момент проводится проверка, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.