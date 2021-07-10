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Общество10 июля 2021 13:49

На мэрию Ярославля подали в суд за ямы на проспекте Октября

Исковое заявление направила прокуратура Ленинского района
Влада Красоткина
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Состояние дороги по проспекту Октября небезопасно.

Состояние дороги по проспекту Октября небезопасно.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура Ленинского района Ярославля выехала с проверкой на проспект Октября. Специалисты проверили, насколько безопасна дорога для пешеходов и водителей и пришли к неутешительным выводам.

- Установлено, что состояние дороги по проспекту Октября небезопасно. В районе пешеходных переходов частично отсутствуют ограничивающие пешеходные ограждения. На всем протяжении дороги имеются ямы и выбоины, в том числе, значительно превышающие размером предельно допустимые, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление, в котором требует обязать мэрию исправить все дорожные дефекты на проспекте Октября.