35-летний ярославец избил до смерти свою сожительницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летний ярославец обвиняется по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». По версии следствия, мужчина со своей сожительницей выпивали у себя дома на Большой Октябрьской. Между ними произошла ссора и обвиняемый начала бить 45-летнюю женщину по голове, животу, рукам и ногам. От полученных травм потерпевшая умерла.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.