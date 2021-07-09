На ярославском пляже пропал мужчина

Очевидцы решили, что мужчина мог утонуть в Волге. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано Ярославль"

8 июля в Ярославле на Тверицкой набережной при странных обстоятельствах пропал мужчина. Никто бы даже не подумал об исчезновении человека, если б внимание отдыхающих не привлекла одежда, которая лежала на песке весь вечер.

- Была обнаружена одежда и обувь. Возможно, кто-то пропал, так как за весь вечер никто не вернулся за одеждой, - сообщила в группе «Подслушано Ярославль» отдыхающая на пляже ярославна.

Очевидцы решили, что мужчина мог утонуть в Волге и сообщили о находке в полицию.

- Печально, конечно, это все, мысли закрадываются страшные, - пишет жительница Ярославля.