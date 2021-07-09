Ярославский "Локомотив" впервые после трагедии сыграет домашний матч 7 сентября

7 сентября 2011 года авиалайнер с "Локомотивом" на борту разбился. ФОТО: Хоккейный клуб «Локомотив»

Ярославский ХК "Локомотив" впервые за десять лет сыграет домашний матч на своем льду в день траура - 7 сентября. Противником железнодорожников в игре станет минский клуб "Динамо". Об этом стало известно после публикации календаря матчей КХЛ 2020/2021.

- При составлении календаря сезона 2021/2022 Лига учла практически все пожелания клубов о проведении или отсутствии домашних матчей в определенные даты. В частности, впервые после трагедии «Локомотив» сыграет 7 сентября. Ярославцы дома примут минское «Динамо» — это было сделано по просьбе клуба, - сообщили в пресс-службе КХЛ.

Напомним, что 7 сентября 2011 года авиалайнер с "Локомотивом" на борту разбился над поселком Туношна Ярославской области. В авиакатастрофе выжить только один человек.