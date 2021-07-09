В Ярославской области на остановке нашли труп женщины

Полиция устанавливает личность погибшей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция устанавливает личность женщины, труп которой 6 июля нашли на остановке общественного транспорта в Ростовском районе.

Женщина лежала недалеко от поворота на поселок Заречный. В правоохранительных органах предполагают, что она могла приехать из Москвы или Московской области. Имеется у погибшей особая примета: врожденная заболевание гидроцефалией.

На вид женщине 40-45 лет, среднего телосложения, волосы средней длины, у корней седые, а на концах рыжие. Была одета в серо-коричневую кофту с геометрическим рисунком, футболку с горизонтальными полосами розового, голубого и фиолетового цветов, черные брюки, трико спортивное фиолетового цвета, черно-серые кроссовки. На руках кольцо из желтого металла, два кольца из белого металла, на шее цепочка из белого металла.

Если вы можете помочь установить личность умершей, обратитесь в полицию по телефону дежурной части ОМВД России по Ростовскому району 8(48536)6-08-65 или по телефону 8-910-966-69-06 (координатор розыска Юрий Николаевич).