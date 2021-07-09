В Ярославле будут судить 46-летнего водителя автобуса за наезд на пешехода Фото: Алексей БУЛАТОВ

46-летний ярославец обвиняется за то, что сбил пешехода в Дзержинском районе. ДТП произошло 11 октября прошлого года. Мужчина на «ЛиАЗ» ехал по своему обычному маршруту и на улице Бабича по каким-то причинам не притормозил перед пешеходным переходом. В это время по «зебре» шла 60-летняя женщина. Она и угодила под колеса автобуса.

- В результате ДТП пострадавшая получила травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.