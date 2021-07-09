6-летний ребенок в больнице: в Ярославской области столкнулись три машины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 8 июля, примерно в 10 утра на трассе «Холмогоры» в Ростовском районе около деревни Дертники произошла авария. «Фольксваген Транспортер», за рулем которого сидел 23-летний водитель, врезался в «Фольксваген Каравелла», когда тот остановился на светофоре. Возможно, молодой человек превысил скорость или же не соблюдал дистанцию между машинами. От удара сзади «Фольксваген Каравелла» врезался в «Ладу Ларгус».

В результате аварии 6-летний мальчик, который ехал в «Фольксвагене Траснпортере», получил травмы, сейчас ребенок находится в больнице. Водитель автомобиля «Фольксваген Каравелла» и трое пассажиров «Фольксвагена Транспортера» отпущены на амбулаторное лечение.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.