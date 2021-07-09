В Ярославле открылся пункт вакцинации в ТРЦ «Аура». ФОТО: группа "ТРЦ Аура Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле открылся еще один мобильный пункт вакцинации. Теперь – внутри ТРЦ «Аура» на третьем этаже. Он находится около фуд-корта в отдельном помещении. Действует живая очередь. Все желающие могут приходить с 10 утра в любой день, в том числе в выходные и праздники. С собой нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Напоминаем, что около ТРЦ «Аура» также открыт мобильный пункт вакцинации, слева от центрального входа.