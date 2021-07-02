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Общество2 июля 2021 11:49

В Ярославле открыли пункт вакцинации на входе в ТЦ "Аура"

Все желающие уже могут привиться
Влада Красоткина
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Пункт вакцинации находится на внешней парковке слева от входа в ТЦ. Фото: официальный сайт ТЦ "Аура"

Пункт вакцинации находится на внешней парковке слева от входа в ТЦ. Фото: официальный сайт ТЦ "Аура"

2 июля в Ярославле возле центрального торгового центра "Аура" открылся пункт выездной вакцинации против коронавируса. Он расположен на внешней парковке слева от входа в ТЦ.

- Также сейчас идет поиск помещения в самом торговом центре, чтобы проводить вакцинацию внутри здания, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Привиться можно без предварительной записи, ежедневно: с 12:00 дня и до 19:00 вечера.