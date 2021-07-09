В Ярославской области пенсионер умер в очереди в поликлинике Фото: Олег УКЛАДОВ

6 июля в центральной районной поликлинике Ростова умер мужчина. Трагедия произошла, когда пенсионер ждал своей очереди к терапевту. Об этом сообщил портал 76RU. Очевидцы говорят, что у мужчины возникли проблемы с давлением.

- Пациент почувствовал себя плохо. Сотрудники лечебного учреждения безотлагательно приступили к оказанию медицинской помощи, которая была предоставлена в полном объеме. Также на место была вызвана бригада скорой медпомощи, — пояснили в департаменте здравоохранения и фармации области.

Как сообщает портал 76RU, после произошедшего, терапевт продолжил принимать пациентов в другом кабинете.