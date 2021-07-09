В Рыбинске открыли новый спортивный комплекс Фото: Правительство Ярославской области

Вчера, 8 июля, в Рыбинске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Площадку удалось сдать раньше срока на 4 месяца. После открытия для двух спортивных школ сразу же провели тренировку по футболу.

- Также в этом году завершим реконструкцию стадиона «Сатурн». Новые площадки сделают занятия спортом более комфортными и доступными, и уверен, что жители города воспользуются этой возможностью. Здесь взрослые и дети смогут заниматься легкой атлетикой стритболом, футболом и другими видами спорта, - рассказал губернатор области Дмитрий Миронов.