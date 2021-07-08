Развитие трамвайно-троллейбусной сети в Ярославле могут передать в руки частников

Трамвайно-троллейбусную сеть в Ярославле планируют расширять. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле рассматривают несколько вариантов концессионных соглашений по развитию трамвайного и троллейбусного движения. Об этом сообщил директор департамента транспорта Ярославля Сергей Волканевский во время онлайн трансляции с Центром управления регионом.

- Развитие электротранспорта - это дорогостоящее мероприятие. Нужно строить новые пути, строить новую контактную сеть. И в связи с тем, что у нас ресурсы ограничены, мы рассматриваем несколько вариантов концессионных соглашений по развитию трамвайного и троллейбусного движения. Несколько вариантов предметно рассматриваем и если они будут по экономике сходиться, - заявил Сергей Волканевский.

Кроме этого стало известно, что трамвайно-троллейбусную сеть в Ярославле планируют расширять.

- Если говорить про трамваи, то уже давно в генплане у нас есть участки продления трамвайных маршрутов. Это маршрут №6, также мы прорабатывали вопрос продления трамвайных маршрутов от кольца Блюхера в сторону «Яблоневого посада». Если говорить про маршруты троллейбусов, то у нас есть участки контактной сети, которые на сегодняшний день не используются. К примеру, это проспект Толбухина, это улица Республиканская, - поделился информацией о предстоящих изменениях директор департамента транспорта.

На данный момент информация про инвесторов, которые будут сотрудничать с Ярославлем по данному вопросу - не разглашается. Известно только то, что ими могут стать банки и крупные инвестиционные проектные организации.