«Ростелеком» предложил жителям ЦФО оборудование по суперцене

Благодаря новой акции "Ростелеком" пользователи могут приобрести роутер или приставку. Фото: ПАО «Ростелеком»

По ее условиям абонент, подключающий услуги домашнего интернета и телевидения как в пакете, так и по отдельности, может приобрести необходимое оборудование – маршрутизатор, ТВ-приставку 1 – всего за 100 рублей. Предложение действует до 31 декабря 2021 года на всей территории ЦФО, сообщает пресс-служба компании.

«Наша основная задача – обеспечить клиентам максимальное удобство при подключении и использовании наших услуг. Поэтому «Ростелеком» уже много лет предлагает абонентам различные варианты покупки и аренды оборудования. Мы понимаем, что не у всех есть время и возможность сориентироваться в разнообразии моделей оборудования, и готовы помочь с выбором. А благодаря новой акции наши пользователи могут приобрести роутер или приставку по цене чашки кофе», - заместитель директора МРФ«Центр» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Александр Святец.