Мэр Владимир Волков отрицает то, что у него "душа не болит" за Ярославль

Мэр написал, что ярославцы зря сомневаются в его любви к городу. Фото: телеграмм-канал мэра Владимира Волкова

Утром 8 июля в телеграмм-канале мэра Ярославля Владимира Волкова появился большой пост. Он написал, что ярославцы зря сомневаются в его любви к городу.

Не для кого не секрет, что недовольства работой Владимира Волкова для многих ярославцев возникают из-за прежнего места жительства мэра - Москвы. Существует мнение, что у управляющего не хватает мотивации на решение проблем столицы Золотого кольца, ведь "душа не болит" по неродному. Сам же глава города с таким суждением не согласен.

- Чтобы опровергнуть несостоятельность подобного утверждения, достаточно пройти по берегу Волги. Это татаро-монголы устраивают набеги, чтобы набросать мусора? Или это делают люди, которые родились и выросли в Ярославле? А вандализм и граффити на объектах городской инфраструктуры - дело рук приезжих? Любовь может выражаться в разных формах. Кто-то ради любви совершает подвиг, а кому-то приходится утешаться тезисом "бьет - значит любит", - написал Владимир Волков в своем телеграмм-канале.

Также мэр заявил, что важно лишь личное отношение к делу и нужно стараться делать лучше, если есть возможность. А как вы считаете: важно ли место рождения для управляющих городом или нет?