В Ярославле мужчина с ножом напал на продавцов магазина Фото: Полина Вачнадзе

Мужчина, угрожавший ножом сотрудникам магазина в Дзержинском районе, обезврежен и задержан сотрудниками Росгвардии.

Сообщение о нападении на торговую точку росгвардейцы получили во время патрулирования Брагино. Приехав на место, сотрудники ведомства увидели мужчину с ножом в руке. Разбойника скрутили и передали в руки подъехавшим полицейским.

- По словам продавцы, неизвестный, угрожая физической расправой, пытался похитить деньги из кассы и требовал продукты, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.