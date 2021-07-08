Любовь со школьной скамьи: история любви семьи кинологов из Рыбинска

Семья Егоровых из Рыбинска. Фото: УМВД по Ярославской области

История семьи Егоровых из Рыбинска началась, когда Виктору было 17 лет, а Жанне 15. Ребята всегда были рядом, даже учились в одной школе. Но судьба их свела не в учебном коридоре, а на спортивной секции после занятий, за игрой в теннис.

Но счастье влюбленных потревожил 1993 год. Виктор получил аттестат и ушел в армию. Гражданский долг разлучил ребят на год, но они справились со всеми испытаниями.

1994 год для семьи Егоровых стал напротив богатым на события: возвращение из армии, свадьба и поступление Виктора на службу в милицию. Молодой человек с детства мечтал работать кинологом.

- Путь к мечте - работать с собаками - оказался тернистым. Вакансий в кинологической службе не было, поэтому Виктор Алексеевич пошел служить техником-криминалистом. И только спустя пять лет, в 1999 году, появилась свободная должность младшего инспектора-кинолога. Так что работу со служебными собаками майор Егоров изучил с самых азов, прежде чем возглавить всю службу, - рассказывают в УМВД России по Ярославской области про своего коллегу.

Любовь к профессии и к братьям меньшим заметили и дети. Сейчас дочь Егоровых Полина тоже служит кинологом в Ярославской области. А недавно из армии вернулся сын и собирается на службу в полицию, работать с собаками.