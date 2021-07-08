В Ярославле загорелась квартира в многоэтажке. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Сегодня утром, 8 июля, в Ярославле по адресу Вольная, 3 произошел пожар. Загорелась квартира в девятиэтажном доме. На место происшествия выезжали пожарные и сотрудники МЧС. На видео, которое очевидцы выложили в группу «Подслушано в Ярославле», видно, что пламя полыхало на балконе. Потом оно превратилось в густой дым.

- По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. В квартире, где произошло возгорание, никого не обнаружено, - сообщили ГУ МЧС России по Ярославской области.