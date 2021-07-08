200 международных компаний из 48 стран примут участие в онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2021

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил в рамках пресс-конференции, посвящённой международному онлайн-тренингу по кибербезопасности Cyber Polygon 2021. Он рассказал о целях и деталях проведения тренинга, озвучил полную программу мероприятия, а также представил специальных гостей предстоящего события. Вместе с ним на вопросы журналистов отвечали Chief Business Officer и член Правления Всемирного экономического форума Джереми Юргенс и директор по расследованию киберпреступлений Интерпола Крейг Джонс.

В Cyber Polygon 2021 примут участие: сооснователь компании Apple и изобретатель Стив Возняк, Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер, генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, Президент Mastercard Europe Марк Барнетт, заместитель Председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин и другие представители глобальных организаций. Специальными гостями мероприятия станут основатель и Президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб и председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Также в рамках онлайнконференции будет установлена прямая связь с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, находящимися на МКС.

В тренинге примет участие 200 различных организаций, среди которых — крупные финансовые и технологические компании, представители государственных учреждений и правоохранительных органов, организации из телекоммуникационного, энергетического и многих других секторов. Команды отработают сценарии реагирования при таргетированной атаке на цепочку поставок в рамках корпоративной экосистемы.

- 200 организаций из 48 стран проверят свои навыки в отражении киберугроз в рамках Cyber Polygon 2021. Это будет крупнейший в истории тренинг для корпоративных команд, подключившихся со всех уголков планеты, и, надеюсь, большой шаг в дальнейшем развитии международной коллаборации для повышения глобальной киберустойчивости, - сказал Станислав Кузнецов Заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Cyber Polygon — международная инициатива компании BI.ZONE и Сбера, которая проходит при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и Интерпола. Технологический партнёр мероприятия — компания IBM. В 2020 году в нём приняло участие 120 команд из 29 стран. Аудитория прямой трансляции достигла 5 миллионов человек из 57 государств