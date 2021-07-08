Африканский зной возвращается: ярославцев предупредили о сильной жаре

Ярославцев предупредили о сильной жаре Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославскую область вновь пришла жара. Аномальный зной будет держаться минимум четыре дня. По данным регионального МЧС, с 8 по 11 июля столбики термометром днем будут подниматься до отметок в +30…+33 градуса. Это чревато возникновением чрезвычайных ситуаций из-за перегрева трансформаторных подстанций, не исключены и трагические случаи на воде.

По прогнозам специалистов Центра «Фобос», рекордная жара в центре России прогнозируется на выходные. Температурные показатели будут сопоставимы с климатов июльского Каира – в воскресенье +33, а в понедельник +34.

Сильная жара может привести к серьезным пожарам. Сегодня, 8 июля, высокая пожароопасность ожидается в Даниловском и Любимском районах.

- На их территории складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики, - сообщили спасатели.