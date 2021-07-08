Эксперты составили список самых скачиваемых приложений на смартфоны Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Согласно исследованию аналитиков App Annie, в основном жители нашей страны используют смартфоны для общения в мессенджерах, просмотра новостей и видео в соцсетях, онлайн-банкинга, шопинга и поиска информации в интернете. Однако современные гаджеты могут стать не просто центром развлечений, но и настоящим помощником в повседневных делах.

«Госуслуги». Все знают о государственном сервисе, при помощи которого можно решить множество вопросов: начиная от оформления выплат на детей и заканчивая сделками по продаже недвижимости или авто.

Карты. В топе фигурирует сразу несколько сервисов навигации – «Яндекс», Google, «2Гис». Выбирайте на свой вкус. Такое приложение поможет избежать пробок и очень пригодится в любой дороге.

Фитнес-трекер. В числе лучших фигурируют Google Git, «Gps спортивный трекер» и Mi Fit. Возможно, некоторые из вас зададут вопрос – а зачем нам трекер, если мы не бегаем по утрам? А вот тут кроется хитрость. Приложение можно использовать для того, чтобы отметить, где вы оставили машину на огромной парковке, оно пригодится при прогулках в лесу – ведь по своим следам просто выйти назад, даже если вы заблудились.

Вода. Нет, мы предлагаем не воду, а приложение, которое поможет контролировать потребление жидкости. Между прочим, по статистике большинство россиян забывают вовремя выпить стакан воды, а это – чревато ухудшением самочувствия.

Редактор фото и видео. В век соцсетей наличие классного редактора для обработки контента – это залог успеха! Удобная программа для обработки «сторис» в Instagram – Story Lab: там есть и рамочки, и шаблоны, и различные шрифты. А видео хорошо редактировать в VideoMaker – здесь и музыку можно наложить, и стильное оформление сделать.

Алло-алло, оформите мне гигабайты. Конечно же, стоит помнить, что программы бесполезны, когда на смартфоне закончился интернет. Если вы клиент Tele2, то приложение оператора вам в помощь. В нем можно крайне выгодно докупить трафик или минуты у других пользователей, получить консультацию специалиста за пару минут – согласитесь, это намного удобнее, чем ехать в салон. А еще там доступны подарки и скидки в рамках программы лояльности «Больше». Например, сейчас можно получить промокоды на бесплатные уроки английского онлайн, электронные книги, подарки при заказе в магазине косметики и многое другое. Вероятно, неспроста за последний год число пользователей приложения выросло в 1,5 раза, сообщает пресс-служба оператора.