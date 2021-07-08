В Рыбинске при съезде с моста через Волгу сделают две транспортные развязки

Ремонт моста через Волгу в Рыбинске начнется в 2022 году. ФОТО: администрация Рыбинска

В 2022 году в Рыбинске будут ремонтировать мост через Волгу. На это из федерального бюджета выделено 2,5 миллиарда рублей. Одновременно с ремонтом запланировано строительство двух транспортных развязок на съездах с моста, которые помогут решить вопрос с пробками.

- Речь идет не только о ремонте опорных элементов и дорожного полотна, но и переустройстве схемы дорожного движения на прилегающих к мосту территориях, которые включили в проектно-сметную документацию как периметр мостового сооружения. Дополнительно обустраиваются два перекрестка с круговым движением на съезде с моста в левобережную часть города, что позволит ликвидировать пробки, от которых устали все жители Заволжского района, - рассказал глава города Рыбинска Денис Добряков.

Один из круговых перекрестков построят на съезде с моста, где сейчас расходятся пять дорог, второй – на перекрестке с улицами Коллективизации и Рыбинской. Также будут отремонтированы улицы Правды, Александровская и Рыбинская.

- Основная задача - распределить транспортные потоки, которые идут с моста, и ликвидировать пробку на улице Александровской в часы пик. Все прилегающие дороги будем делать одновременно с ремонтом моста. Еще одно важное решение - сохранение реверсивного движения по мосту. Это не значит, что не будет неудобств, водителям придется постоять, и к этому нужно быть готовыми, но все же такой формат движения лучше полного перекрытия, - подчеркнул Денис Добряков.

Ремонт продлится два года. Сейчас разрабатываются интервалы для введения реверсивного движения на этот период.