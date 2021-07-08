55-летняя жительница Ярославля подозревается в убийстве собственного мужа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 55-летняя жительница Дзержинского района подозревается по статье «Убийство». По версии следствия, супруги были в квартире, которая находится в одном из домов по Архангельскому проезду. Между ними произошла ссора, и женщина ударила своего 48-летнего мужа ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.