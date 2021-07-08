Медленно и с нарушениями: в Ярославле расторгли контракт с компанией, которая занималась благоустройством дворов

Агентство по муниципальному заказу ЖКХ и подрядная организация "ГК Маист" расторгли контракт Фото: Мэрия Ярославля

Агентство по муниципальному заказу ЖКХ и подрядная организация "ГК Маист" расторгли контракт. Как пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля, произошло это из-за низких темпов работ.

С "ГК Маист" были заключены договоры на ремонт 18 дворов и одной общественной территории. В марте компания начала подготовку объектов: приступила к вырубке старых деревьев, демонтажу бордюрных камней и разбитого асфальта. Однако очень скоро началось отставание от графика.

- Кроме того, в отдельных дворах были выявлены факты несоблюдения технологии производства работ. В связи с этим в адрес подрядчика неоднократно направлялись предписания, но выявленные нарушения не были устранены, — сообщила первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева.

В мэрии уточнили, что ремонт дворов, даже не смотря на проблемы с подрядчиком, все равно будет завершен. В ближайшее время пройдут аукционы, где определят компанию, которая займется благоустройством.