Судостроительный завод в Рыбинске заплатит штраф за загрязнение Волги

Судостроительный и судоремонтный завод "Верфь братьев Нобель" в Рыбинске оштрафован на 300 тысяч рублей, а инженер по охране окружающей среды - на 72 тысячи. Надзорные мероприятия, которые проводило Верхне-Волжкое межрегиональное управление Росприроднадзора, выявили несколько нарушений.

Всего с начала года в рамках регионального экологического надзора проведено 242 рейда, выявлены 172 нарушения. К административной ответственности привлечены 153 человека, а сумма административных штрафов немногим не дотянула до 3,5 миллионов рублей.

- Специалистами учитываются и обращения граждан, поступающие в адрес департамента, - уточнил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

Например, после обращения ярославцев по поводу загрязнения Пятовского ручья в Ярославле, возможно, будет возбуждено уголовное дело.