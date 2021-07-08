На трамвайном мосту на проспекте Октября ввели ограничения из-за повреждения опоры

Трамвайный мост в Ярославле нуждается в срочном ремонте Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на трамвайном мосту на проспекте Октября ввели ограничения. Скорость движения трамвая не должна превышать 20 километров в час, на мосту может находиться только одно транспортное средство - как в попутном, так и встречном направлениях. общее техническое состояние сооружения сейчас характеризуется как ограниченно работоспособное, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Во время обследования путепровода специалисты выявили повреждение - коррозийное отслоение бетона стоек одной из опор. Еще в 2015 году было принято решение о капитальном ремонте моста, однако, из-за нехватки денег провести его не смогли.

- Необходимо в кратчайшие сроки провести капитальный ремонт путепровода. По результатам диагностики было выполнено предпроектное обследование. Оно проводилось с целью уточнения объемов работ по капитальному ремонту и составления технического задания и сметы на подготовку проектно-сметной документации. На сегодняшний день сторона заказчика разрабатывает техническое задание для проведения конкурсных мероприятий. В ближайшее время определим подрядную организацию для разработки проектно-сметной документации и будем планировать включение путепровода в программу капитального ремонта на следующий год, - рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Трамвайный мост, соединяющий Дзержинский район и центр города был построен в 1979 году. Капитальный ремонт на нем не проводился ни разу.