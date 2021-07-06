Запрет на выезд из страны сподвиг ярославца выплатить 400 тысяч рублей своим детям Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Ярославля задолжал своим детям 400 тысяч рублей. Алименты на дочь и сына от разных матерей мужчина платил не регулярно, поэтому долг и накопился. Судебные приставы решили «помочь» мужчине побыстрее расплатиться по счетам и наложили на него ряд ограничений. Простимулировать горе-отца должны были запрет на выезд за границу, а также невозможность совершать какие-либо юридические действия с квартирой и машиной.

- После того, как мужчина узнал о наложенных запретах, он поспешил в отделение судебных приставов. Беседа с судебными приставами подтолкнула должника полностью погасил долг перед детьми. Права несовершеннолетних детей восстановлены, ограничения с имущества сняты, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области