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Общество6 июля 2021 12:46

Запрет на выезд из страны сподвиг ярославца выплатить 400 тысяч рублей своим детям

Он задолжал им алименты
Анастасия Голубева
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Запрет на выезд из страны сподвиг ярославца выплатить 400 тысяч рублей своим детям

Запрет на выезд из страны сподвиг ярославца выплатить 400 тысяч рублей своим детям

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Ярославля задолжал своим детям 400 тысяч рублей. Алименты на дочь и сына от разных матерей мужчина платил не регулярно, поэтому долг и накопился. Судебные приставы решили «помочь» мужчине побыстрее расплатиться по счетам и наложили на него ряд ограничений. Простимулировать горе-отца должны были запрет на выезд за границу, а также невозможность совершать какие-либо юридические действия с квартирой и машиной.

- После того, как мужчина узнал о наложенных запретах, он поспешил в отделение судебных приставов. Беседа с судебными приставами подтолкнула должника полностью погасил долг перед детьми. Права несовершеннолетних детей восстановлены, ограничения с имущества сняты, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области