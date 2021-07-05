В Ярославской области одну сторону моста через реку Печегду открыли для проезда машин Фото: Правительство Ярославской области

В Тутаевском районе на трассе Ярославль-Рыбинск первая половина моста через реку Печегду открыта для проезда. Ремонт второй стороны продолжается.

- Сооружение, отслужившее несколько десятилетий, технически устарело и находилось в предаварийном состоянии. Также мост расположен на опасном участке трассы, поэтому здесь изменится продольный профиль дороги, и сам мост будет выше, чтобы снизить количество аварийных ситуаций, - сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.

Общая стоимость ремонтных работ – 85,9 миллионов рублей. Площадь реконструкции – 240 метров, а самого моста – 53 метра. Его планируют полностью сдать в октябре.

Напомним, что в августе на двухнедельный ремонт закроют Добрынинский мост.