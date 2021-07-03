В ярославском гипермаркете «Леруа Мерлен» открылся пункт вакцинации

Прививку можно сделать ежедневно. Фото: со страницы ВКонтакте Николая Золотникова

В Ярославле продолжают открывать пункты выездной вакцинации против коронавируса. Новый пункт уже начал работу по адресу: поселок Красный Бор, №1, в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен».

- Вакцинацию проводят специалисты Ярославской центральной районной больницы. Процедура проходит без предварительной записи, - сообщил глава Ярославского муниципального района Николай Золотников.

Прививку можно сделать ежедневно с 13:00 дня и до 19:00 вечера. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.