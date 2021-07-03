В Ярославле пропала 23-летняя девушка

Анастасия проживает в поселке Толга Заволжского района Ярославля. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ярославской области

В Ярославле ищут 23-летнюю Анастасию Чичерину. С 22 июня о местоположение девушки ничего неизвестно.

Анастасия проживает в поселке Толга Заволжского района Ярославля. Ее рост 160 сантиметров, девушка худощавого телосложения, носит волосы до плеч темно-русого цвета, цвет глаз карий.

Была одета в персиковую шелковую блузку, черные джинсы и серые кроссовки. При себе имела льняную сумку.

Если вы что-то знаете о местоположении Анастасии, то сообщите об этом по телефону горячей линии 8 800 700-54-52.