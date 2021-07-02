В Ярославском зоопарке родился малыш сурикат

В Ярославском зоопарке пополнение - родился детеныш суриката. Фото: Александр РОГОЗА

В Ярославском зоопарке пополнение - родился детеныш суриката. Малыш еще совсем небольшой и неуклюжий, но уже очень активный и даже нашел свое первое любимое дело - рыться в песке.

- Семья в жизни суриката – это главное, поэтому каждый ее член активно участвует в воспитании потомства, а не только мама. Сначала все семейство активно заботится и следит за малышом, а когда он подрастает, приходит время к обучению рыть норы и искать пропитание, - рассказали в ярославском зоопарке.

Также каждый член семьи суриката хочет чему-то научить новорожденного и передать свои лучшие знания.