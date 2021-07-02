В Ярославле на улице Розы Люксембург закрыли сквозной проезд Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 1 июля, на улице Розы Люксембург в районе дома №22 начался капитальный ремонт трубопровода магистральной тепловой сети. Сейчас идут раскопки, а после этого будет вскрытие плит и замена коммуникаций.

- При производстве земляных работ было выявлено, что невозможно выполнить замену старых труб без перекрытия сквозного движения. Под проезжей частью выявлен П-образный компенсатор. В связи с этим, в непроходном канале нет возможности проложить трубы без полного вскрытия. Все работы планируем выполнить за восемь рабочих дней, — сказал главный инженер Алексей Дубинин.

Помимо этого, на улице Розы Люксембург собираются ремонтировать тротуары, устанавливать недостающие дорожные ограждения и наносить разметку.