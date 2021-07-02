Один человек погиб и двое пострадали: в Ярославской области столкнулись автобус и легковушка

Авария произошла в Даниловском районе Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 1 июля, около 17:30 на 309 километре трассы «Москва-Холмогоры» в Даниловском районе произошла авария. Автомобиль «Хендай Акцент», за рулем которого находилась 41-летняя женщина, столкнулся с автобусом «ПАЗ» под управлением 52-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель машины и ее 44-летний пассажир находятся в больнице. Второй пассажир этого же автомобиля погиб до приезда скорой помощи.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.