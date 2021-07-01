В Ярославле ребенок провалился в канализацию

В канализационный колодец провалился маленький ребенок. Фото: Евгения ГУСЕВА

30 июня на улице 50 лет ВЛКСМ в Заволжском районе Ярославля, около 20:30 вечера в канализационный колодец провалился маленький ребенок,об этом сообщил информационный портал YarNews.

К счастью, малыш выжил. По предварительной информации, крохе всего около четырех лет, во время ЧП он гулял с сестрой, которая ненамного старше его. На помощь детям пришли двое прохожих мужчин.

После того, как мальчику помогли выбраться, на его голове увидели кровоточащую рану. Но родители малыша медиков вызывать не стали, а просто увели его домой.

- По данному факту проводится проверка, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.